USA: Sześć miesięcy więzienia za film na YouTube, który skończył się śmiercią

20-letnia Monalisa Perez z Halstad (Minnesota) w czasie nagrywania filmu, który miał trafić na YouTube'a i przynieœć jej oraz jej chłopakowi, 22-letniemu Pedro Ruizowi sławę, zastrzeliła swojego partnera. Teraz spędzi za to szeœć miesięcy w więzieniu.

Pomysłodawcš filmu miała być jego ofiara. Pedro Ruiz poprosił swojš dziewczynę, by ta strzeliła do niego z pistoletu z odległoœci ok. 30 cm. Ruiz w tym czasie zasłaniał się cienkš ksišżkš, która miała zatrzymać kulę. Pocisk przebił jednak okładkę ksišżki i œmiertelnie ranił mężczyznę.

Teraz Monalisa Perez, matka dwojga dzieci, została uznana winnš nieumyœlnego spowodowania œmierci swojego partnera.

Sędzia z Minnesoty, Jeffrey Remick, skazał 20-latkę na 6 miesięcy więzienia. Kobiecie zakazano też dożywotnio posiadania broni palnej.

Perez i Ruiz dokumentowali swoje codzienne życie umieszczajšc filmy na YouTube. Para liczyła na zdobycie sławy w internecie.

Zakończony tragicznie film nagrywali 26 czerwca 2017 roku. "Skecz" obserwowało trzyletnie dziecko pary i ok. 30 osób œledzšcych relację na żywo w internecie. Ruiz miał wczeœniej eksperymentować z broniš i ksišżkš i był przekonany, że encyklopedia, którš trzymał w ręku, zatrzyma kulę z pistoletu Desert Eagle.

Kiedy kula przebiła ksišżkę i raniła Ruiza, Perez natychmiast wezwała pomoc. Przybyły na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

W momencie nagrywania zakończonego tragicznie filmu Perez była w cišży z drugim dzieckiem.