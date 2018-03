Błąd United Airlines: Rodzina poleciała do Kansas, jej pies - do Japonii

Błšd United Airlines: Rodzina poleciała do Kansas, jej pies - do Japonii 123RF

Linie lotnicze United Airlines wszczęły postępowanie, które ma wyjaœnić w jaki sposób pies rodziny, która leciała do Kansas, znalazł się w samolocie, który zawiózł go do Japonii - informuje amerykański "Newsweek".

