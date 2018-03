7 tysięcy par butów przed Kapitolem. Protest w Waszyngtonie

Siedem tysięcy par butów znalazło się przed budynkiem Kapitolu. Majš symbolizować 7 tysięcy dzieci, które zginęły od chwili strzelaniny w szkole Sandy Hook w 2012 roku. To protest przeciwko powszechnemu dostępowi do broni w USA.

W 2012 roku zaburzony psychicznie 20-latek wtargnšł do szkoły podstawowej Sandy Hook w Newton w stanie Connecticut i zastrzelił 27 osób, w tym własnš matkę i 20 dzieci.



Sam po dokonaniu masakry popełnił samobójstwo.

Symboliczny protest przed Waszyngtonem to akcja zorganizowana przez grupę adwokackš Avaaz, która przez dwa tygodnie zbierała buty - zarówno od rodzin ofiar, jak i od tych, którzy domagajš się ograniczenia dostępu do broni.



Siedem tysięcy par butów, symbolizujšcych liczbę die, które od czasu tej masakry zginęły w incydentach z udziałem broni, ułożonych zostało przed Kapitolem - w równych odstępach, w 80 rzędach.



Osoby, które wzięły udział w proteœcie, domagajš się, by w Stanach Zjednoczonych wprowadzono przepisy, które utrudniš dostęp do broni.



Obecny prezydent Donald Trump jest zwolennikiem powszechnoœci jej posiadania. Podczas prezydenckiej kampanii wyborczej atakował swojš rywalkę, Hillary Clinton, oskarżajšc jš o chęć pozbawienia obywateli prawa do posiadania broni.