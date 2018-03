Francja: Piekarz ukarany, bo nie wziął wolnego

Francuski piekarz musi zapłacić grzywnę w wysokoœci 3 000 euro za zbyt ciężkš pracę. Zeszłego lata mężczyzna nie zamknšł swojego sklepu na jeden dzień.

Klienci piekarni w miejscowoœci Lusigny-sur-Barse w północnej Francji, liczšcej 2000 mieszkańców, złożyli petycję popierajšcš Cédrica Vaivre i jego piekarnię. Miasteczko słynie z popularnoœci wœród turystów.

Piekarza bronił również burmistrz miasta Christian Branle. - W rejonach turystycznych kluczowe wydaje się, aby firma mogła być otwarta każdego dnia w okresie letnim. Nie ma nic gorszego niż zamknięte sklepy, gdy sš turyœci - powiedział Branle, po tym, jak urzšd pracy nałożył grzywnę na Cédrica Vaivre.

Zgodnie z lokalnym prawem pracy, piekarze muszš zamykać swoje zakłady raz w tygodniu. Jedynie w okreœlonych przypadkach wprowadzane sš wyjštki. Cédric Vaivre już w 2016 roku złożył wniosek, aby jego piekarnia mogła być wyjštkiem od reguły, ale urzędnicy odrzucili jego proœbę.

Petycja, którš wystosowano dwa tygodnie temu została podpisana już przez prawie 2000 osób. Mimo tego, nie zaproponowano żadnych zmian w tej kwestii, a Vaivre został poinformowany o tym, że musi zapłacić grzywnę. - Chcemy po prostu otwierać latem, a nie cały rok - podkreœlał Vaivre.

Mężczyzna został poinformowany, że jedynym sposobem na obejœcie przepisów byłoby otwarcie drugiej piekarni, której godziny otwarcia byłyby inne. - Musi być jakiœ zdrowy rozsšdek, zwłaszcza w małych wiejskich regionach - powiedział burmistrz miasta. - Nie znajdujemy się w obszarze, w którym panuje duża konkurencja. Pozwólcie ludziom pracować, gdy sš goœcie oczekujšcy na usługi - dodał.

Wydaje się jednak, że Vaivre jest jednym z niewielu, któremu przeszkadza takie prawo, gdyż większoœć piekarzy opowiada się za utrzymaniem obowišzkowego jednego dnia wolnego od pracy.

Jak powiedział Eric Scherrer ze zwišzku pracowników handlu, francuskie przepisy prawa pracy majš na celu ochronę pracowników i pracodawców i trzeba to uszanować. - Istnieje pewna zasada mówišca o tym, że piekarze i inne osoby pracujšce w przemyœle spożywczym muszš się zamknšć co najmniej na jeden dzień w tygodniu, ponieważ jest to rzemieœlniczy handel, w którym ludzie muszš dużo pracować - powiedział Scherrer. - Ci ludzie potrzebujš odpoczynku. Nie możemy po prostu pozwolić im pracować cały czas. Absolutnie konieczne jest, aby zarówno szefowie, jak i pracownicy mieli przynajmniej jeden dzień odpoczynku - zaznaczył.