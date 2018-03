Nauczyciel z Ghany nie musi już uczyć MS Worda na tablicy

Richard Appiah Akoto, nauczyciel informatyki ze szkoły w Sekyedumase, w Ghanie, o którym œwiat usłyszał, gdy internet obiegły zdjęcia, na których widać jak tłumaczy uczniom zasady działania MS Worda przedstawiajšc wyglšd tego programu na szkolnej tablicy, ponieważ w szkole nie było komputerów, doczekał się sprzętu informatycznego w swojej szkole - informuje CNN.

Komputery szkole Akoto zaczęły przekazywać firmy i osoby prywatne. Ghańczyk został też wysłany przez Microsoft do Singapuru na darmowe szkolenie.

Microsoft obiecał też wyposażyć nauczyciela w sprzęt komputerowy.

Do szkoły w Ghanie trafił też laptop podarowany przez Saudyjczyka z Uniwersytetu w Leeds. - To niewielki dar dla jego uczniów - wyjaœnił Amirah Alharthi, doktorant z Leeds. - Islam nauczył mnie, że użyteczna wiedza przyczynia się do dobrobytu jednostki i ludzkoœci - dodał.

Alharthi podkreslił również, że zdaje sobie sprawę, jak wielu genialnych ludzi œwiat nie wykorzystał, ponieważ nie mieli oni dostępu do wiedzy.

W szkole, w której uczy Akoto komputerów nie ma od 2011 roku - mimo to uczniowie Ghańczyka muszš zdawać egzamin z informatyki, jeœli starajš się o miejsce w liceum.

Pięć komputerów stacjonarnych szkole Akoto przekazało NIIT Ghana, centrum szkolenia informatycznego z Akry. Placówka podarowała też Akoto laptopa i literaturę przedmiotu.

Ashish Kumar z NIIT Ghana podkreœlił, że przedstawiciele tej instytucji byli wzruszeni poœwięceniem nauczyciela dla swoich uczniów.

"Niech wam wszystkim Bóg błogosławi" - napisał Akoto na Facebooku dziękujšc darczyńcom.