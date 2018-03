63-latek wrócił do Rumunii i dowiedział się, że nie żyje

63-letni Constantin Reliu, obywatel Rumunii, po 20 latach pracy w Turcji wrócił do ojczyzny - i odkrył, że jego żona poinformowała urzędy, że jej mšż nie żyje - i uzyskała nawet akt jego zgonu.

Od tego momentu - jak pisze AP - mężczyzna bez powodzenia stara się przekonać władze, że wydanie aktu zgonu w jego sprawie było przedwczesne. W czwartek sšd w mieœcie Vaslui odmówił jednak anulowania aktu zgonu ponieważ - jak poinformował sędzia - wniosek o cofnięcie aktu zgonu został złożony zbyt póŸno.

- Jestem żywym duchem - skarży się Reliu w rozmowie z AP.

- Oficjalnie jestem martwy, chociaż żyję. Nie mam dochodu, a ponieważ wystawiono mi akt zgonu, nie mogę podjšć żadnej pracy - dodaje.

Żona mężczyzny mieszka obecnie we Włoszech. - Nie jestem pewien czy się ze mnš rozwiodła, czy nie. Nie wiem czy wyszła za kogoœ za mšż, czy nie. Nikt mi nic nie mówi - przekonuje Reliu.

Mężczyzna wspomina, że wyjechał do pracy w Turcji w 1992 roku. Kiedy w 1995 roku wrócił do Rumunii odkrył, że żona go zdradziła. W 1999 roku wyjechał do Turcji na stałe.

W styczniu 2018 roku mężczyzna został deportowany do Rumunii, ponieważ nie miał dokumentów uprawniajšcych go do pobytu w Turcji. Na lotnisku w Bukareszcie strażnicy graniczni poinformowali go, że w kraju oficjalnie uznano go za zmarłego.

Teraz mężczyzna znalazł się w prawnej próżni. Władze jego rodzinnego miasta nie chcš mu wydać dokumentów nie przyjmujšc do wiadomoœci, że jest Constantinem Reilu - ponieważ zgodnie z dokumentami Reilu nie żyje.

Mężczyzna nie może wrócić do Turcji - bo nałożono na niego dożywotni zakaz wjazdu do tego kraju. Nie ma też pieniędzy na kolejne pozwy.

Reilu poinformował AP, że skierował pismo do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, w którym prosi, aby turecki prezydent zmienił decyzję o jego deportacji.