Coraz więcej przypadków odry 20 km od polskiej granicy

W cišgu 10 dni liczba przypadków zachorowania na odrę wzrosła trzykrotnie. Jedna z najbardziej zakaŸnych chorób szaleje w białoruskim Wołkowysku, 20 km od polskiej granicy. 80 procent chorych nie było szczepionych .

Jak informuje Belsat.eu, do 15 marca zanotowano 24 przypadki zachorowań. W cišgu 10 dni liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie.

Białoruskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że 80 procent chorych nie było zaszczepionych przeciwko odrze.

Stan chorych, u których jš zdiagnozowano, oceniany jest na od lekkiego do œredniego. Wzrost liczby zachorowań nie spowodował jeszcze ogłoszenia epidemii.

Medonet.pl cytuje ostatni, lutowy raport Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) , według którego w całej Europie występuje znaczšcy wzrost liczby zachorowań.W tej chwili najwięcej przypadków zachorowań na odrę rejestruje się w Serbii.

O ile w 2016 roku było ich niewiele ponad 4,5 tys. (4 643), to w 2017 roku zanotowani aż 14 451 przypadków odry. Wzrost ten ma zwišzek z dużš liczbš przypadków zachorowań w Rumunii (ponad 10,6 tys.), we Włoszech (prawie 5 tys.), w Grecji (ok. 1,5 tys.) oraz w Niemczech (ponad 900 przypadków).

Odra to jedna z najbardziej zakaŸnych chorób wirusowych - jej zakaŸnoœć przekracza 95 procent. Odpornoœć na odrę zyskuje się dzięki szczepionce.

Leczenie jest objawowe, a choroba może dawać liczne powikłania, włšcznie z zapaleniem płuc, mózgu, mięœnia sercowego. Œmiertelnoœć w wyniku zachorowania na odrę w krajach rozwijajšcych się dotyczy nawet 20-30 procent niemowlšt i ok. 5 proc. w przypadkach osób dorosłych.