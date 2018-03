Włochów będzie jak na lekarstwo

Kraj wpadł w zapaœć demograficznš, z której bez imigrantów nie ma wyjœcia. Ale Włosi nie chcš obcych.

Tuż przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi 4 marca narodowy instytut statystyczny Istat opublikował dane, które powinny być sygnałem alarmowym dla nowych władz. W ub.r. urodziło się aż o 184 tys. mniej osób, niż w tym czasie zmarło. Ludnoœć kraju już ledwie przekracza 60 mln osób, o szeœć milionów mniej niż we Francji, choć jeszcze niedawno ludnoœć obu krajów była na zbliżonym poziomie. Jednoczeœnie bardzo szybko postępuje proces starzenia się włoskiego społeczeństwa. Po raz pierwszy œredni wiek przekroczył 45 lat. Już tylko 40 proc. Włochów ma mniej niż 40 lat.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– To jest zasadniczo sytuacja nieodwracalna. We Włoszech dzietnoœć załamała się już na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i dziœ wynosi ledwie 1,32 dzieci na kobietę, najmniej ze wszystkich krajów Unii. Z pokolenia na pokolenie Włoszki odkładajš coraz bardziej decyzję o pierwszym poczęciu, a jednoczeœnie Włoszek w wieku rozrodczym jest coraz mniej. To jest więc sprzężenie zwrotne. Jedynym wyjœciem z tej sytuacji jest imigracja – mówi „Rz” Marc Luy, ekspert Wiedeńskiego Instytutu Demograficznego.

I rzeczywiœcie, to dzięki napływowi cudzoziemców ludnoœć kraju w ub.r. zmniejszyła się o 100 tys. Bez tego napływu ubytek byłby dwukrotnie większy. Od wybuchu wojny domowej w Libii w 2013 r. do Włoch dotarło blisko 700 tys. nielegalnych migrantów. Jednak Włosi widzš w nich zagrożenie, a nie szansę na utrzymanie gospodarki kraju i hojnego systemu socjalnego przy życiu. Poza lewicowš Partiš Demokratycznš wszystkie główne siły polityczne przed niedzielnymi wyborami chcš ograniczyć imigrację, a lider Forza Italia Silvio Berlusconi mówi wręcz o „wydaleniu 600 tys. uchodŸców”. Zdaniem holenderskiego instytutu analitycznego Gefira w długiej perspektywie to i tak wiele nie pomoże: najdalej w 2080 r. Włosi będš mniejszoœciš we własnym kraju.

– Na ten problem demograficzny zbiegło się wiele czynników. Jeden z nich jest kulturowy: w szczególnoœci na południu młodzi wychodzš z domu bardzo póŸno i dopiero gdy mogš wzišć œlub. Z powodu wysokiego bezrobocia (33 proc. wœród osób poniżej 25. roku życia) to powoduje, że decyzja o pierwszym dziecku jest odkładana w nieskończonoœć. Takiego problemu w Niemczech nie ma – podkreœla Marc Luy.

Innym czynnikiem jest struktura społeczeństwa: w sytuacji, gdy starzy stanowiš większoœć, aby zdobyć władzę, partie polityczne starajš się wyjœć naprzeciw postulatom tej grupy ludnoœci. Berlusconi zapowiada więc podwojenie minimalnej emerytury. Ale nikt nie walczy o zwiększenie funduszy na macierzyństwo. We Włoszech nie ma więc zasiłków na dzieci, jakie istniejš w większoœci krajów europejskich, zaœ brak wystarczajšcej liczby przedszkoli powoduje, że aż 1 kobiet, które decydujš się na potomstwo, traci pracę. MFW uważa, że w żadnym kraju UE władze nie zrobiły tak mało dla wsparcia przyrostu naturalnego, jak właœnie Włochy.

W tym przypadku problemem sš jednak także finanse. Z największym (2,3 bln euro) długiem w Unii Włochy nie majš marży na wydawanie więcej funduszy socjalnych, jeœli chcš przestrzegać unijnych reguł finansowych.

Dramatyczna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna na wsi. Aż 6 tys. wiosek, w szczególnoœci na południu kraju, zupełnie opustoszało, a kolejne 15 tys. straciło 90 proc. ludnoœci. Ich całkowite zniknięcie jest przesšdzone, bo młodzi dawno wyjechali za pracš. Aby zwrócić uwagę na dramatycznš sytuację, Davide Zicchinella, burmistrz Sellia w Kalabrii, wydał dekret, w którym „zakazał” 573 mieszkańcom dawnego miasteczka umierać i chorować.

– Kiedy umiera miejscowoœć, nie tylko znikajš ludzie, ale także unikalna społecznoœć i kultura, której nie da się odtworzyć – uważa Zicchinella.

O ile jeszcze kilka lat temu do Włoch przyjeżdżało wielu imigrantów z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Rumunii, to trudna sytuacja ekonomiczna kraju spowodowała, że ich miejsce zajęli teraz przybysze z Afryki. To jeszcze bardziej wzmaga strach Włochów przed utratš budowanej przez wieki tożsamoœci.