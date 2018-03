Paryż: Mandat dla ciężarnej w metrze. Szła w złą stronę

Ciężarna pasażerka paryskiego metra została ukarana mandatem w wysokoœci 60 euro za to, że szła w złš stronę - informuje AFP.

Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznoœciowych. Nagłoœnił jš partner kobiety, który umieœcił na Twitterze zdjęcie mandatu, który otrzymała kobieta. "Kara 60 euro dla ciężarnej za to że szła w złš stronę" - napisał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do incydentu doszło na stacji Concorde, niedaleko Luwru. Kobieta, by skrócić sobie drogę, nie zastosowała się do wskazanego przez metro kierunku ruchu.

Paryski operator metra, RATP, broni decyzji o ukaraniu kobiety. Rzecznik RATP powiedział AFP, że system ruchu jednokierunkowego w metrze wprowadzono, by unikać "incydentów" i kontrolować przepływ mas ludzkich.

Jednoczeœnie rzecznik dodał, że mandaty za chodzenie pod pršd nie sš częste a decyzja o ich wypisaniu należy do konduktorów.

Michel Babut z organizacji bronišcej praw pasażerów FNAUT ocenił, że ukaranie kobiety było "głupie" i wezwał do zmian przepisów.

- To jakaœ aberracja - stwierdził.