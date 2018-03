Berlin: Eskalują konflikty z bezdomnymi cudzoziemcami. Największa grupa to Polacy

Roœnie poziom agresji w placówkach dla bezdomnych w Berlinie. W konflikty uwikłani sš także Polacy, największa grupa bezdomnych.

Dyrektor misji dworcowej na dworcu Zoo Joachim Lenz opowiada we wtorkowym wydaniu „Tageszeitung" (TAZ) o obserwowanym przez niego wzroœcie potencjału konfliktu i dantejskich scenach, jakie rozgrywajš się na jego oczach. Przed kilkoma miesišcami misja dworcowa była miejscem bójek i co najmniej 20 interwencji policji tygodniowo. Do rękoczynów dochodziło wœród bezdomnych cudzoziemców i ubigich Niemców korzystajšcych z pomocy dworcowej placówki pomocy.

Z tego powodu na kilka dni zamknięto misję, a posiłki wydawano tylko przez okno. „Podobne historie słyszymy z innych placówek – mówi Lenz, będšcy z wykształcenia teologiem ewangelickiemu.

Dyrektor misji dworcowej na dworcu Zoologischer Garten opowiada o mnożšcych się w Berlinie konfliktach między bezdomnymi różnych narodowoœci: „Rumunów z Polakami, Niemców z Rosjanami, itd. Dla nas, którzy prowadzš takie placówki jest jasne, że musimy tłumić te konflikty w zarodku. Każdy człowiek ma naszym zdaniem te same prawa” - podkreœla Lenz.

Mechanizm konfliktogenny jest prosty

Jeœli roœnie liczba potrzebujšcych, powstaje sytuacja podobna do tej w Essen przy wydawaniu darmowej żywnoœci - opowiada.

- Dochodzi do przepychanek w kolejce. I jeœli ludziom marnie się powodzi, jeœli majš uczucie, że sš jeszcze bardziej dołowani, wtedy mogš stracić panowanie nad sobš. Zatrudniliœmy dodatkowo jednego ochroniarza, który natychmiast interweniuje. Ponadto rozplanowaliœmy nasze oferty trochę inaczej przestrzennie, żeby w ogóle nie dochodziło do powstania dużych grup – tłumaczy szef misji dworcowej Zoo.

Ale generalnie ma on wrażenie, że tej zimy w Berlinie przebywa jeszcze więcej ludzi z krajów Europy Wschodniej: Trzy czwarte naszych goœci nie mówi lub słabo mówi po niemiecku. Większoœć pochodzi z Polski, wielu z Rumunii i Bułgarii.

Nie chcš wracać do domu

Dyrektor berlińskiej misji dworcowej jest przekonany, że oferty pomocy dla bezdomnych będš przycišgać do Berlina dalsze fale potrzebujšcych. – Mamy w naszych obiektach bezdomnych z Polski i Łotwy, którzy przyznajš, że nie chcš wracać, że nikt im w ich kraju nie pomoże, a tu otrzymujš chociaż pomoc.

– To jest problem europejski i tak należy do niego podejœć – mówi Lenz. W misji dworcowej jak i w innych placówkach nie robimy różnic między ludŸmi. – Nam jest wszystko jedno, jakiej narodowoœci sš ci ludzie – podkreœla.