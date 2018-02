Prof. Witek-Hajduk: O markę trzeba dbać

prof. Marzanna Witek-Hajduk, ekspert w dziedzinie marketingu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

"Rzeczpospolita": Już po raz 14. „Rzeczpospolita” publikuje ranking najcenniejszych polskich marek. Czy któraœ z nich ma możliwoœć znalezienia się wœród najlepszych brandów œwiata?

Marzanna Witek-Hajduk: Obawiam się, że nie będzie to łatwe. Po pierwsze dlatego, że polskim firmom brakuje potencjału umiędzynarodowienia, czyli nie sš jeszcze rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Po drugie, polscy inwestorzy muszš jeszcze dojrzeć rynkowo, żeby mieć większy potencjał finansowania kampanii swoich marek. Do wykreowania marki rozpoznawalnej na skalę międzynarodowš będš bowiem niezbędne duże nakłady. Poza tym znalezienie się wœród najcenniejszych marek wymagałoby stworzenia brandu technologicznego, bo to one królujš w takich zestawieniach. A kiedy przyjrzymy się naszym markom eksportowym, to raczej niewiele jest firm, które należš do tego sektora. Jednš z najbardziej znanych jest marka gry komputerowej „WiedŸmin”, ale to jeszcze za mało.

Skoro dziœ najlepsze marki œwiata sš zwišzane z technologiami, to jakie branże królowały wczeœniej?

Jeżeli przeœledzimy te rankingi historycznie, to przez długie lata przodowała w nich Coca-Cola. Wysokie miejsca zajmowały też firmy paliwowe – chociażby marka Shell. Po czym nastšpiły zmiany w tej strukturze głównie ze względu na rosnšcy udział biznesu internetowego w rynku œwiatowym. Pojawili się silni gracze, jak: Google, Microsoft, Apple, detronizujšc inne firmy. Często przekraczajš one granice sektorów. Amazon, który też ma wysokš pozycję rankingowš, jeszcze niedawno był jedynie internetowš księgarniš. Dziœ to olbrzymia firma, która wchodzi w coraz to nowe obszary działalnoœci. Poza tym pojawiajš się marki z innych krajów œwiata. Jeszcze kilkadziesišt lat temu nikt nie słyszał o takich koreańskich firmach, jak Samsung czy LG, albo o chińskim Alibabie. Marki z rynków, które niegdyœ należały do wschodzšcych, zajmujš coraz wyższe miejsca w zestawieniach. I to też jest powód spadku niektórych marek z tradycyjnych branż. Następuje również dynamiczny rozwój sieci detalicznych.

A co musiałoby się stać, żeby któraœ z tych najlepszych marek œwiata gwałtownie straciła wartoœć?

Trudno to sobie wyobrazić, ale bywały takie przypadki. Takš markš była amerykańska firma doradcza Arthur Andersen, która została oskarżona o pomoc w ukrywaniu długów firmy energetycznej Enron i fałszowanie sprawozdań finansowych. Z dnia na dzień przestała istnieć. Zatem najczęœciej jest to zwišzane z sytuacjš kryzysowš. Firmy majš jednak œwiadomoœć, że marka jest ich kluczowym aktywem, o które trzeba niesłychanie dbać. Ale musimy pamiętać, że nie wszystkie wydarzenia wpływajšce na wartoœć marki jesteœmy w stanie przewidzieć.