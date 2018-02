Sondaż: Czy zezwolić na wypuszczanie psów bez smyczy

Czy przepisy powinny dopuszczać wyprowadzanie psów bez smyczy? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Radni zdecydowali ostatnio, że w Warszawie - podobnie jak wczeœniej m.in. w Katowicach – należy znieœć obowišzek wyprowadzania psów na smyczy.

Większoœć Polaków (62 proc.) uważa jednak, że przepisy nie powinny dopuszczać wyprowadzania psów bez smyczy. Za swobodš dla psów opowiedziało się 18 proc., a co pišty ankietowany nie umiał zajšć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

- Częœciej tę opinię podzielajš również osoby w przedziale wiekowym 24-34 lat (63 proc.), ankietowani o wykształceniu œrednim (65 proc.), respondenci o dochodzie od 2001 do 3000 złotych (66 proc.) oraz badani z miast liczšcych 100-199 tysięcy mieszkańców (74 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Paweł Suski (PO), przewodniczšcy Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierzšt, w rozmowie z serwisem rp.pl przypomina, że decyzja Rady Miasta Warszawy jest dostosowaniem przepisów prawa miejscowego, do aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa. - Od stycznia 2012 r. obowišzuje przepis art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierzšt, o treœci: ,,Zabrania się puszczania psów bez możliwoœci ich kontroli i bez oznakowania umożliwiajšcego identyfikację właœciciela lub opiekuna”. Przepis ten pozwala na spuszczenie psa ze smyczy po spełnieniu dwóch, literalnie wymienionych w ustawie warunków. Został on stworzony z myœlš o odpowiedzialnych właœcicielach wyszkolonych i zdyscyplinowanych czworonogów, często osobach starszych, z opanowanymi i wiekowymi pupilami, bo to takie osoby były najczęœciej karane mandatami przez gminne straże – tłumaczy poseł Suski.

I dodaje, że w społeczeństwie jest ogromna rzesza właœcicieli doskonale ułożonych psów, którzy w poprzedniej formule prawnej nie mogli nigdzie spuœcić swojego psa ze smyczy. - Ponadto, zdrowie i mienie obywateli jest chronione przez inne, odpowiednie przepisy prawa. Kilka miast wprowadziło już regulacje podobne do warszawskich, jak dotšd z pozytywnym skutkiem. Pamiętajmy, że to właœciciel najlepiej wie i zna charakter swojego pupila, a powyżej przytoczony przepis nie zwalnia go z odpowiedzialnoœci za szkody, jakie poczyni jego podopieczny – zastrzega poseł.