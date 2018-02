W Arabii Saudyjskiej otworzą pierwsze kina

W przyszłym miesišcu w Arabii Saudyjskie zostanš otwarte kina. Były one zabronione w tym kraju przez 35 lat.

Otwarcie kin to efekt zapowiadanych pod koniec 2017 roku reform w Arabii Saudyjskiej. Z decyzji tej cieszš się nie tylko widzowie, ale również osoby, które pracujš przy produkcji filmów: saudyjscy reżyserzy, aktorzy, autorzy scenariuszy i biznesmeni.

Według zapowiedzi do 2030 roku w Arabii Saudyjskiej zostanie otwartych 300 multipleksów. Zatrudnienie w kinematografii ma znaleŸć około 30 tysięcy osób.

Do tej pory Saudyjczycy musieli jeŸdzić do sšsiedniego Bahrajnu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by obejrzeć film w kinie.

Zainwestowaniem w rynek filmowy w Arabii Saudyjskiej sš m.in. Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zaplanowane zmiany obejmš również otwarcie teatrów i sal koncertowych. W tym roku do kraju zaproszono m.in. Andrea Bocelliego i grupę Cirque de Soleil.