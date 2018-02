Przyjaciel Urubki: W tym szaleństwie musi być metoda

- Boję się, że sobie zrobi krzywdę, ale z drugiej strony wierzę w jego umiejętnoœci i w jego rozsšdek - mówił w Polsat News Bogusław Magrel, alpinista i przyjaciel Denisa Urubki, który podjšł decyzję o samotnym zdobywaniu szczytu K2.

Urubko był członkiem polskiej wyprawy, która chciała dokonać pierwszego zimowego zdobycia szczytu K2. 24 lutego podjšł jednak decyzje o samotnym zdobywaniu szczytu i odłšczył się od pozostałych uczestników wyprawy. Nie zdecydował się też wzišć ze sobš radiotelefonu co sprawia, że obecnie nie ma z nim kontaktu.

Fakt, że himalaista postanowił zdobywać K2 samotnie ma wynikać z tego, że Urubko uznaje, iż zima kończy się 28 lutego - i chciałby zdobyć szczyt przed tš datš. Uczestnicy wyprawy stawiajš sobie z kolei cel, by zdobyć szczyt przed nadejœciem astronomicznej wiosny, czyli przed 21 marca.

- W tym całym szaleństwie musi być jakaœ metoda, może właœnie on jš dostrzega - zastanawiał się w Polsat News Magrel.

Magrel potwierdził, że Urubko "trzyma się zasady wyznaczenia granicy zimy do 28 lutego". Dodał, że jego przyjaciel "pryncypialnie podchodzi do pewnych spraw" i np. nie używa specjalnych wkładek do rękawiczek i butów, które rozgrzewajš himalaistów ponieważ uważa, że jest to "zewnętrzne Ÿródło ciepła".

- Dla niego alpinizm jest absolutnie całym życiem - podkreœlił Magrel dodajšc, że Denis "chyba sobie zdaje sprawę, że dobrej pogody (do zdobywania szczytu - red.) nie ma".

Denis Urubko to zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. Pochodzi z Kazachstanu, od 2015 roku ma obywatelstwo polskie.