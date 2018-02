USA: 70 proc. Amerykanów chce ograniczeń w dostępie do broni

70 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez SSRS dla CNN uważa, że w USA należy zaostrzyć przepisy regulujšce dostęp do broni.

Sondaż przeprowadzono po masakrze w szkole œredniej na Florydzie - 19-letni Nicolas Cruz, były uczeń Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland uzbrojony w karabin półautomatyczny zabił 17 osób w swojej byłej szkole.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Po tej tragedii poparcie dla ograniczeń w dostępie do broni (prawo do posiadania broni jest w USA konstytucyjnym uprawnieniem) popiera najwięcej obywateli tego kraju od 1993 roku - odnotowuje CNN. W stosunku do paŸdziernika liczba osób domagajšcych się regulacjiw dostępie do broni wzrosła o 18 punktów procentowych.

CNN odnotowuje, że poparcie dla ograniczeń w dostępie do broni zawsze wzrasta po strzelaninach do jakich dochodzi w USA. Najniższe było z kolei w sondażu dla CNN z wrzeœnia 2014 roku (wyniosło wówczas 44 proc.).

Obecnie ograniczenia w dostępie do broni popierajš nawet jej posiadacze (57 proc. osób mieszkajšcych w gospodarstwach domowych, w których jest broń, chciałaby zmian w tym zakresie).

Zaostrzenia prawa regulujšcego dostęp do broni chciałoby 93 proc. wyborców Demokratów i 49 proc. wyborców Republikanów.

87 proc. ankietowanych popiera przepisy, które uniemożliwiłyby posiadanie broni osobom, które w przeszłoœci weszły w konflikt z prawem i osobom z zaburzeniami psychicznymi. 71 proc. chciałoby zakazu sprzedaży broni osobom majšcym mniej niż 21 lat. 57 proc. chciałoby zakazu sprzedaży broni półautomatycznej,

Sondaż przeprowadzono między 20 a 23 lutego na grupie 1016 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi 3,7 pkt. proc.