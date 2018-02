Polska firma sprzedawała skarpetki z wizerunkiem Hitlera

Skarpetki z serii "Adolf" sprzedawała firma Nanushki. "Trudno to nawet skomentować" - napisali pracownicy muzeum Auschwitz.

„Zręczny strateg i urodzony przywódca. To on czuwa nad porzšdkiem w szufladzie ze skarpetkami i jest w tym naprawdę skuteczny. W wolnych chwilach obmyœla i rysuje plan podbicia œwiata. Perfekcyjny do głębi swojej bawełnianej duszy. Ma słaboœć do szybkich samochodów, płomiennych przemówień, dobrych garniturów i pięknej Marilyn. Outsider, którego nie można do końca rozgryŸć. Strach pomyœleć, ze mogłoby być ich dwóch Och, chwileczkę..." - taki opis towarzyszył ofercie na stronie internetowej sklepu. Cena pary to 25 zł.

Oferta sklepu została z oburzeniem przyjęta przez internautów. "Skarpetki 'Adolf' Trudno to nawet skomentować" - zamieœcili na swoim profilu na Twitterze pracownicy muzeum Auschwitz.

Fima zamieœciła już nowy opis produktu, jak i samš nazwę. "Adolfa" zastšpił "Patrick" - "makler, finansista biznesmen i filantrop #szef (czyt. #prezes). Kupuje, buduje i balansuje. Jego słaboœć to szybkie #samochody, dobre #garnitury i piękna #Marilyn. Poznasz go po różowym krawacie i przynajmniej szeœciu zerach na koncie" - czytamy na stronie sklepu.