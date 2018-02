Polska wyprawa na K2. Denis Urubko: Nie mam za co przepraszać

Po nieudanym samotnym ataku na szczyt K2 Denis Urubko opuszcza zespół. Himalaista nie ma sobie nic do zarzucenia i nie zamierza przepraszać za decyzję podjętš bez konsultacji z kierownictwem.

Denis Urubko w sobotę rano samotnie i bez poinformowania kierownictwa wyprawy rozpoczšł próbę ataku szczytowego. Nie wzišł ze sobš radiotelefonu.

Dziœ rano Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2 przekazał, że Urubko zrezygnował z ataku i wraca do bazy.

Po powrocie do bazy Urubko poinformował, że opuszcza Zimowš Wyprawę na K2.

- To była moja szansa, żeby coœ zrobić, a nie tylko siedzieć w bazie. Podjšłem się ataku szczytowego i tak naprawę jestem usatysfakcjonowany, bez tego byłbym wœciekły. Wróciłem bez zdobycia szczytu, ale to była ryzykowna sytuacja. Dużo œniegu, zero widocznoœci, bardzo złe warunki. W tym przypadku mojš jedynš słusznš decyzjš mógł być powrót - powiedział w rozmowie z TVN24 Urubko.

Himalaista powiedział, że nie zamierza przepraszać pozostałych uczestników wyprawy. - Oni też nie sš aniołami. Wielicki pozwolił mi wejœć do obozu trzeciego, a póŸniej kazał mi wrócić z powodów, których nie rozumiem. Ok, jesteœmy mężczyznami, himalaistami. To nie jest sytuacja, żeby mówić przepraszam. Mnie nikt nie przeprosił za ich błędy. Moje zdanie pozostaje takie samo - powiedział.

Urubko za dwa dni opuœci bazę pod K2.