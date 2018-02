Islandia zakazuje obrzezania. "Chcą odstraszyć muzułmanów"

Przepisy, które majš wejœć w życie Islandii na mocy których obrzezanie dzieci z przyczyn innych niż medyczne będzie przestępstwem, wywołały protesty muzułmanów i Żydów.

Imam Ahmad Seddeq z Islamskiego Centrum Kulturowego w Islandii nazwał nowe przepisy naruszeniem wolnoœci religijnej.

Ustawa, której projekt trafił do parlamentu w lutym jest bliŸniaczo podobna do przepisów wprowadzonych w 2005 roku na mocy których w Islandii zakazano obrzezania dziewczšt. Teraz jednak tam, gdzie w ustawie sprzed 13 lat pojawiało się słowo "dziewczęta", okreœlenie to zamieniono na "dzieci". Za obrzezanie dzieci z przyczyn innych niż medyczne groziłoby do szeœciu lat więzienia.

Powodem wprowadzenia nowych przepisów majš być potencjalne powikłania i możliwoœć wystšpienia uszczerbku na zdrowiu u obrzezanych dzieci.

- Jeœli tak, to niech zakażš dzieciom jazdy na nartach - albo przekłuwania uszu - denerwuje się rabin Pinchas Goldschmidt, przewodniczšcy Konferencji Europejskich Rabinów.

Silja Dogg Gunnarsdottir z Partii Postępu zapewnia, że przepisy nie sš wymierzone w religię. Jej zdaniem nie ma jednak koniecznoœci narażania dziecka na niepotrzebne cierpienie "niezależnie od intencji" osoby, która to robi.

Tymczasem rabin Goldschmidt uważa, że przepisy majš zniechęcić muzułmanów do imigrowania na Islandię, a Żydzi sš przypadkowymi ofiarami tych intencji polityków.

Pod petycjš o wprowadzenie ustawy podpisało się 400 lekarzy, 1000 pielęgniarek i położnych. Ich zdaniem obrzezanie - jako zabieg chirurgiczny - zawsze wišże się z ryzykiem dla zdrowia pacjenta i dlatego nie ma powodu by przeprowadzać ów zabieg bez wskazań medycznych.