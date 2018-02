Gazeta tłumaczy: Geja poznasz po błysku w oku

Malezyjski dziennik "Sinar Harian" opublikował listę cech, które umożliwiajš rozpoznanie homoseksualistów. Zdaniem działaczy ruchu LGBT artykuł może doprowadzić do ataków na osoby podejrzewane o orientację homoseksualnš.

Z artykułu "Sinar Harian" dowiadujemy się, że geja łatwo można zidentyfikować po "miłoœci do brody, zamiłowania do chodzenia na siłownię (nie po to, by ćwiczyć - pisze gazeta - lecz by patrzeć na innych mężczyzn) i markowych ubrań". "Ich oczy się œwiecš, gdy widzš przystojnego mężczyznę" - czytamy w artykule.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z kolei lesbijki majš skłonnoœć "do przytulania się, trzymania za ręce" a poza tym "wyglšdajš trochę jak mężczyŸni" - czytamy w dzienniku.

W Malezji, w której większoœć mieszkańców stanowiš muzułmanie, homoseksualizm jest zakazany a za utrzymywanie stosunków homoseksualnych grozi do 20 lat więzienia.

W kraju dochodzi często do ataków na homoseksualistów - w 2017 roku koledzy z klasy pobili na œmierć 18-letniego T Nhaveena ponieważ chłopak uznawany był za geja. Kilka miesięcy póŸniej 27-letnia transseksualistka Sameera Krishan została zaatakowana nożem i trzykrotnie postrzelona.

Arwind Kumar, aktywista ruchu LGBT ostrzega, że artykuł w "Sinar Harlan" może "kosztować kogoœ życie".

- Jest wiele ważniejszych spraw w tym kraju, o których warto pisać - podkreœlił. - Jeœli chcš uczyć społeczeństwo, należy zwracać uwagę na pedofilii, przestępców seksualnych, morderców, porywaczy - osoby, które naprawdę zagrażajš życiu innych. W jaki sposób gej zagraża czyjemuœ życiu? - pyta.

Antygejowskš retorykę stosujš też często rzšdzšcy Malezjš. Szef MSW Malezji w 2017 roku skrytykował wytwórnię Walta Disneya za odmowę usunięcia homoseksualnej sceny z "Pięknej i Bestii". Z kolei malezyjskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs dla młodzieży, w którym poprosiło o przygotowanie nagrań ostrzegajšcych przed konsekwencjami bycia homoseksualistš.