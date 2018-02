Strzelanina w Maryland. Doniesienia o ofiarach

Policja prowadzi œledztwo w sprawie strzelaniny pod siedzibš amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) w Fort Meade w stanie Maryland. Doniesienia mówiš o "wielu ofiarach".

Do incydentu doszło ok. godz. 7.15 rano miejscowego czasu. Według wstępnych doniesień co najmniej trzy osoby zostały postrzelone, nie sš jednak znane okolicznoœci i tożsamoœć ofiar. Jeden podejrzany, którego tożsamoœć również nie została ujawniona, został aresztowany.

Na nagraniach telewizji NBC z miejsca zdarzenia widać policję otaczajšcš siedzšcego na ziemi mężczyznę z założonymi kajdankami. W pobliżu jest też czarny samochód SUV z dziurami po kulach w przedniej szybie, który uderzył w betonowš barierę bezpieczeństwa przy bramie wjazdowej. Biegnšca niedaleko autostrada 32 została zamknięta w obu kierunkach.

Rzecznik NSA powiedział, że incydent jest pod kontrolš, nie podał jednak żadnych dodatkowych informacji.

Sprawš zajmuje się FBI. Biały Dom oœwiadczył, że prezydent Donald Trump został poinformowany o zdarzeniu.

Nie jest to pierwszy podobnego typu incydent w Fort Meade. W 2015 roku 27-letnia transpłciowa kobieta o imieniu Mya została zabita, a jej pasażer ranny, po tym, gdy policja otworzyło do nich ogień z powodu podjętej przez nich próby nieautoryzowanego dostania się do siedziby NSA.