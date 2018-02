Jacek Międlar z prawomocnym wyrokiem za słowa o Joannie Scheuring-Wielgus

Sšd Okręgowy utrzymał wyrok szeœciu miesięcy ograniczenia wolnoœci i obowišzku pracy na cele społeczne dla byłego księdza Jacka Międlara, który napisał na Twitterze "Kiedyœ dla takich była brzytwa! Dziœ prawda i modlitwa?" o Joannie Scheuring-Wielgus, posłance Nowoczesnej.

Wyrok w sšdzie pierwszej instancji zapadł pod koniec wrzeœnia. Międlar, którego słowa Scheuring-Wielgus zgłosiła do prokuratury, został skazany za znieważenie na szeœć miesięcy ograniczenia wolnoœci połšczone z obowišzkiem pracy na cele społeczne (30 godzin w miesišcu).

Konfidentka, zwolenniczka zabijania (aborcji) i islamizacji.

Kiedyœ dla takich była brzytwa! Dziœ prawda i modlitwa? pic.twitter.com/HY1U0bFCQR — Jacek Międlar (@jacekmiedlar) 13 sierpnia 2016

Wyrok nie był prawomocny, a skazany się od niego odwołał.

W œrodę Sšd Okręgowy podtrzymał wyrok. "Oby była to nauczka. Słowa mogš ranić" - skomentowała na Facebooku Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka podziękowała też swoim adwokatom i tym, którzy jš wspierali.

Do wyroku odniósł się także skazany. Zapowiedział, że będzie składał wniosek o kasację. "Ten wyrok to pogwałcenie prawa do wolnoœci słowa" - napisał na Twitterze, twierdzšc, że wyrok usłyszał za "prawdę o Joannie Scheuring-Wielgus".