Biedroń: Są koty prezesa, są koty gorszego sortu

Z okazji Dnia Kota prezydent Słupska zachęca do adopcji mruczšcych futrzaków. - Mamy kota prezesa i kota zwykłej Kowalskiej, kota ocieplajšcego wizerunek i kota gorszego sortu - mówi Biedroń w filmie opublikowanym na Fb.

Dziœ Dzień Kota - czas refleksji. Dlatego namawiam was do kociej adopcji - mówi Biedroń w nagraniu umieszczonym na swoim profilu na Facebooku.

- Mamy koty różnych ras, choć rasa, jak wiemy, nie ma żadnego znaczenia. Mamy kota w typie prezesa i kota zwykłej Kowalskiej, kota ocieplajšcego wizerunek, i kota gorszego sortu. Trochę utyka, taki troszkę gorszego sortu... Taki gorszy "kod" ma ten kot - mówi prezydent Słupska.

- Namawiam was do adopcji, bo miłoœć do kotów jest ponad wszelkimi podziałami. Łšczy Polki i Polaków. Adoptujcie - nawołuje Biedroń.

- A jeœli mało wiecie o kotach - polecam lekturę, bestseller czytany także w ławach poselskich: "Atlas kotów" oczywiœcie. - Sš tu koty europejskie, ukraińskie, rosyjskie, brytyjskie, imperialistyczne amerykańskie i koty syryjskie. Adoptujcie! - mówi Robert Biedroń.