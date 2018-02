W KFC zabrakło kurczaków. Klienci komentują: Koniec świata

Problemy z dostawš œwieżego towaru dotknięte zostały lokale KFC na sporym obszarze Wielkiej Brytanii.

Zamknięte sš restauracje w Bristolu, Berkshire, Cheshire, Devon, Newcastle, Suffolk and Surrey.

Wielu klientów, którzy mieli dziœ w planach obiad w KFC, odbijało się od zamkniętych drzwi. Niektórzy jechali do kolejnej restauracji tej sieci, by na drzwiach ujrzeć tę samš wywieszkę: "Zamknięte".

"Do naszych restauracji dostarczamy œwieże kurczęta. Ale dziœ mamy pewne kłopoty z dostawš" - czytajš klienci na kartkach przyklejonych na drzwiach.

"Nie możemy otworzyć restauracji nie mogšc wam zaoferować pełnego menu. Zapewniamy, że otworzymy dla was lokal tak szybko, jak to tylko możliwe".

Rzecznik brytyjskiej sieci KFC tłumaczy, że firma niedawno zmieniła dostawcę i widocznie nie ustalono dokładnie jakichœ szczegółów - "dostawa do 900 restauracji jest doœć skomplikowana". Rzecznik dodał, że KFC nigdy nie idzie na kompromis, jeœli chodzi o jakoœć usług, więc "niektóre z lokali majš zredukowane menu lub sš zamknięte".

Rzecznik podziękował też "niesamowitym zespołom, które pracujš całš dobę, by przywrócić normalnš pracę lokali".

Wielu klientom brak podstawowego składnika w tak popularnej sieci restauracji nie może się pomieœcić w głowie.

First KFC runs out of chicken, then an earthquake. It’s the end isn’t it? #earthquake #kfc

No game for #dcfc today and #kfc has ran out of chicken! Some Saturday this is, worse than a Monday.