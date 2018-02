Emma Watson dała milion funtów ofiarom molestowania

Brytyjska aktorka Emma Watson przekazała milion funtów funduszowi pomagajšcemu ofiarom molestowania seksualnego „UK Justice and Equality Fund”.

Gwiazda Harry’ego Pottera jest jednym z pierwszych darczyńców funduszu, który powstał z inicjatywy 190 brytyjskich aktorek i 160 aktywistek. Kobiety podpisały otwarty list, nawołujšc do powstrzymania molestowania seksualnego w miejscach pracy. W liœcie opublikowanym przez „The Observer” przeczytać można, że niedzielna ceremonia rozdania nagród BAFTA jest idealnš okazjš do zjednoczenia się i rozpoczęcia działania międzynarodowego ruchu walczšcego z molestowaniem seksualnym. „Jeœli powiedziałaœ <Time’s up>, jeœli historie, które czytasz w gazetach zaniepokoiły cię – dołšcz do nas, to jest ten moment” – apelujš Brytyjki. Pod listem znajdujš się podpisy takich gwiazd, jak Emma Thompson, Keira Knightley, Saorise Ronan czy Carey Mulligan.

Kobiety wybierajšce się na rozdanie nagród BAFTA ubiorš się na czarno, żeby pokazać solidarnoœć z ruchem „Time’s up”. Wiele z nich, zamiast ze swoimi partnerami, na ceremonię przybędzie z aktywistami i przedstawicielami fundacji walczšcych z molestowaniem seksualnym.

Aktorka Gemma Arterton pojawi się z Eileen Pullen i Gwen Davis - kobietami, które w 1968 zainicjowały trzytygodniowy strajk w fabryce motoryzacyjnej.187 kobiet wstrzymało wówczas pracę, gdy dowiedziały się, że otrzymajš o 15 procent niższe wynagrodzenie od mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozdanie nagród BAFTA odbędzie się dziœ w Royal Albert Hall w Londynie.