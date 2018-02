Sondaż: Czy szczepienia powinny być obowiązkowe

Czy szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroŸniejszym chorobom powinny być obowišzkowe? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Obowišzkowe szczepienia ochronne sš skutecznš i społecznie akceptowanš metodš zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaŸne, zarówno w wymiarze przeciwdziałania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym, jak również kształtowania odpornoœci całej populacji. Warunkiem osišgnięcia odpornoœci w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób, co skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaŸne nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również u tych osób, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogš być przeciw nim szczepione lub osób, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odpornoœci immunologicznej” – zapewniała ostatnio Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Większoœć respondentów (70 proc.) twierdzi, że szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroŸniejszym chorobom powinny być obowišzkowe.

Zdanie to podziela 72 proc. kobiet i 69 proc. mężczyzn.

- Obowišzek szczepień popierajš częœciej osoby majšce 50 i więcej lat (76 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (72 proc.), respondenci o dochodzie od 3001 do 5000 złotych (74 proc.) oraz badani z miast do 20 tysięcy mieszkańców i z miast liczšcych od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (77 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w rozmowie z serwisem rp.pl objaœniał, że ukształtowane w ostatnich latach orzecznictwo Naczelnego Sšdu Administracyjnego jednoznacznie wskazuje, że z przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaŸnych można wyinterpretować normę prawnš, która ustanawia prawnš powinnoœć poddania dziecka szczepieniu ochronnemu.