400 zł mandatu i anulowany lot za żart o granatach na lotnisku

54-letni mężczyzna w czasie odprawy bagażowej na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie na pytanie, czy przewozi niebezpieczne przedmioty, odpowiedział, że posiada dwa granaty. Za karę nie mógł skorzystać z zakupionego biletu do Norwegii.

Do zdarzenia doszło w pištkowe popołudnie na lotnisku w Gdańsku. Po deklaracji pasażera, błyskawicznie interweniowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku - poinformował Morski Oddział SG na swojej stronie internetowej.

Bagaż mężczyzny został szczegółowo sprawdzony, granatów jednak nie znaleziono, ponieważ, jak tłumaczył się pasażer - był to tylko nieprzemyœlany żart.

Funkcjonariusze Straży Granicznej nie docenili poczucia humoru 54-letniego mieszkańca Szczecina i ukarali do mandatem w wysokoœci 400 zł. Dodatkowo kapitan samolotu nie dopuœcił go na lot do Alesund w Norwegii.

To już 12. pasażer gdańskiego lotniska, wobec którego musieli w tym roku interweniować funkcjonariusze Straży Granicznej.

Do podobnego zdarzenia, jak pištkowe, doszło na lotnisku w Gdańsku w paŸdzierniku 2017 roku. 30-letni podróżny zadeklarował wówczas przy odprawie, że w bagażu przewozi granaty i pistolet. Mężczyzna dostał 300-złotowy mandat, nie poleciał też w zaplanowanš podróż do Reykjaviku. Maksymalna stawka mandatu dla podobnych awanturników i żartownisiów to 500 zł.