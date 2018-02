Uma Thurman oskarża Weinsteina o molestowanie

O niewłaœciwym zachowaniu Weinsteina aktorka opowiedziała w opublikowanym dziœ w "New York Timesie" wywiadzie.

Do zdarzenia doszło w 2003 roku, przed nakręceniem filmu "Kill Bill". Weinstein próbował zerwać z aktorki ubranie, obnażał się przed niš i usiłował zgwałcić.

Gdy zagroziła, że zrujnuje mu reputację, Weinstein odwzajemnił się groŸbami skompromitowania aktorki.

Uma Thurman poskarżyła się wówczas Quentinowi Tarantino. Reżyser widzšc, że obecnoœć Weinsteina wyprowadza aktorkę z równowagi, zdecydował się na rozmowę z producentem.

W jej efekcie Weinstein przeprosił Thurman. Tarantino natomiast przyznał, że od dawna wiedział o zachowaniu producenta.

- Jestem jednym z powodów, dla których inne młode kobiety wchodziły same do jego pokoi hotelowych, podobnie jak ja - mówiła Thurman w wywiadzie. - Te wszystkie owieczki szły jak na rzeŸ, przekonane, że ktoœ, kto zaszedł tak wysoko nie mógł robić czegoœ nielegalnego, ale tak właœnie było.

Już około 100 kobiet złożyło pozwy przeciwko Weinsteinowi. Ujawnienie zachowania producenta, dokonane przez Alyssę Milano w paŸdzierniku 2017 roku, rozpoczęło akcję #MeToo, która pokazała, jak powszechnym problemem jest molestowanie seksualne kobiet.

