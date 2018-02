Wyprawa na K2: Urubko i Kaczkan ruszyli w górę

W zwišzku z poprawš warunków pogodowych w okolicach K2 dwóch polskich uczestników wyprawy, której celem jest zdobycie - po raz pierwszy w historii - drugiego najwyższego szczytu na œwiecie (8611 m. n.p.m.) zimš, Denis Urubko i Marcin Kaczkan ruszyli w górę do obozu C1 - informuje na Facebooku kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Wielicki pisze na Facebooku, że "prawie całkiem ustał wiatr", a "-30 stopni (Celsjusza) rozgoniło chmury". Poprawa warunków pogodowych sprawiła, że dwóch uczestników wyprawy ruszyło w górę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W wyprawie na K2 biorš udział - oprócz Wielickiego, Urubko i Kaczkana - również Janusz Gołšb, Dariusz Załuski, Adam Bielecki, Artur Małek, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Piotr Tomala, Maciej Bedrejczuk i Piotr Snopczyński. Jeden z uczestników wyprawy, Jarosław Bator, ze względów osobistych musiał wrócić do kraju.

Urubko wraz z Bieleckim przed tygodniem brali udział (wraz z Batorem i Tomalš) w akcji ratunkowej na Nanga Parbat, gdzie dwóch pierwszych himalaistów w rekordowym tempie dotarło do znajdujšcej się na wysokoœci ok. 6 tys. m. n.p.m. Elisabeth Revol. Ekipie ratunkowej nie udało się uratować towarzysza Revol, Tomasza Mackiewicza, którego Francuzka pozostawiła na wysokoœci ok. 7200 metrów n.p.m. Mackiewicz miał już wówczas objawy choroby wysokoœciowej.