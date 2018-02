ONZ alarmuje: Milionom dziewcząt grozi obrzezanie

Sekretarz generalny ONZ ostrzegł, że bez podjęcia działań zapobiegawczych 68 milionów dziewczšt może zostać obrzezanych do 2030 roku.

W oœwiadczeniu wydanym w Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narzšdów Płciowych, który jest obchodzony 6 lutego, Guterres nazwał obrzezanie kobiet "poważnym naruszeniem praw człowieka" wobec kobiet i dziewczšt, które poddaje się temu zabiegowi.

Guterres wylicza, że na œwiecie żyje ponad 200 milionów kobiet, które padły ofiarš obrzezania. Praktykę tę stosuje się w ok. 30 krajach na trzech kontynentach.

Z szacunków Funduszu Ludnoœciowego Narodów Zjednoczonych wynika, że co roku obrzezanych jest 3,9 mln dziewczšt, a do 2030 roku liczba ta ma się zwiększyć do 4,6 miliona ze względu na przyrost naturalny w krajach, w których praktykuje się obrzezanie dziewczšt.

Obrzezanie kobiet to zabieg polegajšcy na okaleczeniu żeńskich narzšdów płciowych - polega na częœciowym lub całkowitym usunięciu łechtaczki, a czasem również warg sromowych mniejszych. W wielu krajach, w których zabieg taki jest tradycjš jest on praktykowany mimo zakazu - często w warunkach, które zagrażajš zdrowiu i życiu dziewczyny.

Obrzezanie kobiet często traktowane jest jako sposób na kontrolowanie ich seksualnoœci - ma ono pomagać w zachowaniu przez dziewczynę dziewictwa aż do dniu œlubu oraz wytrwanie przez niš w wiernoœci małżeńskiej.

Obrzezaniu podlegajš czasem już 7-letnie dziewczęta. Zabieg ten jest najczęœciej praktykowany w krajach Afryki.