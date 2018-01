Nanga Parbat. Jest oficjalny raport z akcji ratunkowej

Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera opublikował oficjalny raport w sprawie akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

Kierownik Zespołu Ratunkowego Jarosław Botor przedstawił końcowy raport dotyczšcy akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Polscy himalaiœci sprowadzili do bazy Elizabeth Revol. Na wysokoœci około 7300 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz.

"W dniu 27.01.2018 roku około godziny 13:30 z bazy pod K2 w Pakistanie, dwoma œmigłowcami EC350, został podebrany Zespół Ratunkowy w składzie Jarosław Botor (kierownik zespołu) Denis Urubko, Adam Bielecki, Piotr Tomala. Zabrano również niezbędny ekwipunek, odpowiednio dobrany z uwzględnieniem różnych wariantów rozwoju akcji ratunkowej na Nanga Parbat /sprzęt biwakowy, 8 butli tlenowych, rozbudowany sprzęt medyczny, worek Gamova, wyżywienie i gaz na cztery dni dla szeœciu osób, sprzęt wspinaczkowy/. Ratownicy zostali przetransportowani do Skardu z międzylšdowaniem w bazie wojskowej w Payu na tankowanie" - czytamy w raporcie.

"Po dotarciu ok godziny 17:00 w okolice masywu Nangi Parbat i odnalezieniu z powietrza bazy, podjęto próbę wylšdowania w obozie pierwszym na wysokoœci około 4900 m.n.p.m. i zdesantowaniu Zespołu oraz sprzętu ratunkowego. Po kilku nieudanych próbach wysadzono z każdego ze œmigłowców po jednej osobie z częœciš sprzętu w bazie głównej i na cztery podejœcia, po około 20 minutach, niezbędny sprzęt i czterech ratowników zdesantowano w obozie pierwszym pod Nangš Parbat. Œmigłowce odlatujš, i nie wracajš co jest jednoznaczne z tym, że nie ma możliwoœci wykonania technik linowych ze względu na póŸnš porę dnia" - przekazuje szef zespołu ratowniczego.

"Około godziny 2:00 z 27/28.01, Denis Urubko i Adam Bielecki po pokonaniu 1100 m. przewyższenia nawišzuje kontakt głosowy z Poszukiwanš nieco powyżej obozu drugiego na około 6100 m.n.p.m. Ratownicy natychmiast przystšpili do udzielania Revol pomocy, która polegała na zabezpieczeniu w płachcie biwakowej lifesystem, podaniu leków zgodnie z wytycznymi PHZ, podaniu ciepłych płynów. Elizabeth Revol ma odmrożone ręce i lewš stopę. Następnie opisuje, w odpowiedzi na pytania Adama Bieleckiego stan Tomasza Mackiewicza, którego po zejœciu ze szczytu, pozostawiła zabezpieczonego w œpiwór w szczelinie (namiocie?) na wysokoœci ok 7280 m.n.p.m. jako bardzo ciężki: odmrożone ręce, nogi, twarz, niezorientowany w czasie i przestrzeni, nie było z nim już żadnego kontaktu, œlepota œnieżna, brak możliwoœci samodzielnego przemieszczania się" - czytamy w raporcie.

"Po tych informacjach i kontakcie radiowym oraz telefonicznym Zespół podejmuje decyzje o odstšpieniu od próby dotarcia do Tomasza Mackiewicza i skoncentrowaniu się na ratowaniu zdrowia i życia Elizabeth Revol. W zwišzku z powyższym Zespół postanowił zabiwakować w obozie II /Orle Gniazdo/ do rana. Po czterogodzinnym biwaku w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych /silny wiatr, temp. -35C/, rozpoczęto etap opuszczania Revol drogš Kinshofera przy cišgłej i bezpoœredniej asekuracji, do podstawy œciany ok. 5000 m.n.p.m. Resztę drogi do obozu I pokonała o własnych siłach."

Pełna treœć raportu dostępna pod tym adresem.