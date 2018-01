We Włoszech można kupić dom za jedno euro

W miejscowoœci Ollolai położonej na włoskiej wyspie Sardynia można kupić dom za jedno euro, czyli niewiele ponad cztery złote.

Władze miasteczka Ollolai, któremu grozi wyludnienie, chcšc przycišgnšć nowych mieszkańców, sprzedajš dwieœcie opuszczonych domów. Każdy za jedno euro, czyli niewiele ponad cztery złote.

Jak informuje CNN, w połowie zeszłego stulecia populacja Ollolai spadła z 2,2 do 1,3 tysišca osób. Sytuacja ta pogarszała się z każdš dekadš. Jest to spowodowane tym, że młodzi mieszkańcy wyjeżdżajš do większych miast. Porzucajš tym samym swoje rodzinne domy, które zaczęły popadać w ruinę.

Domy oferowane na sprzedaż za jedno euro sš w bardzo złym stanie. Władze miasta chętnie sprzedadzš je nowym właœcicielom za symboliczne 1 euro, ale pod warunkiem, że w cišgu trzech zostanie w nich przeprowadzony remont - podaje TVN 24.

Szacuje się, że œredni koszt doprowadzenia nieruchomoœci do stanu używalnoœci to 20 tysięcy euro, czyli ponad 80 tysięcy złotych. Nie zniechęca to potencjalnych nabywców. Po opublikowaniu ogłoszenia władze miasta sprzedały już trzy domy. Do ratusza wpłynęło już także ponad 100 wniosków z niemal całego œwiata.

Burmistrz miasteczka Ollolai Efisio Arbau ma nadzieję, że „dzięki temu uda się wyremontować domy, stworzyć nowe miejsca pracy i ożywić lokalnš gospodarkę”.