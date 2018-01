"Tatrzański mit wiecznie żywy w Polsce"

- Poczštków tej fascynacji góralszczyznš trzeba się doszukiwać w XIX w. Polacy już wtedy uwielbiali Zakopane - mówi Julita Dembowska, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

"Rzeczpospolita": Tatrzański Park Narodowy zażšdał od Polskich Kolei Linowych zaprzestania korzystania z Kasprowego Wierchu i demontażu kolejki linowej. Właœciciele mówiš, że to absurd, i odwołujš się do symbolicznej roli, jakš odgrywa w œwiadomoœci Polaków kolejka wiodšca na ten szczyt. Skšd wzišł się ów mit?

Julita Dembowska: Góry to nie tylko miejsce, ale także zespół mitów i legend, które narastajš wokół nich przez wieki. Myœlę, że to przywišzanie do Kasprowego Wierchu wišże się właœnie z funkcjonujšcš tam od kilkudziesięciu lat kolejkš. Bo jeżeli spojrzymy na ten szczyt, to ani nie jest to najwyższy szczyt w Tatrach, ani nie wišże się z nim tak wiele legend, jak chociażby z Giewontem. Każdy kojarzy przecież opowieœć o œpišcym rycerzu, który ma się obudzić, jeœli Polska znajdzie się w wielkim zagrożeniu. Giewont w międzywojniu przedstawiano też jako głowę Józefa Piłsudskiego. Tuż po jego œmierci w jednej ze œcian szczytu dopatrzono się nawet profilu Marszałka z charakterystycznymi wšsami, który miał wskazywać, że to on był tym zaklętym rycerzem.

Kiedy dokładnie narodził się w Polsce mit tatrzański?

Poczštków tej fascynacji góralszczyznš trzeba się doszukiwać w XIX w. Polacy już wtedy uwielbiali Zakopane. Przyjeżdżali nawet mimo znacznych odległoœci i trudnoœci w podróżowaniu – nie było przecież zakopianki ani kolei. Wpływ na mit zakopiańszczyzny miał także Stanisław Witkiewicz. Skonstruował nawet słynny Zakopiański wzór, który miał stać się pierwszym polskim stylem narodowym. Powstawało wiele obrazów z pejzażami gór. Pojawiały się nawet pomysły, aby artyœci dzielili się kawałkami Tatr i każdy będzie malował tylko na swoim obszarze. Wtedy pojawił się też mit Morskiego Oka, które stało się tym najbardziej romantycznym i najbardziej rozchwytywanym miejscem do ustawiania sztalug.

A co się stało z mitem Tatr po wojnie?

Zakopane stało się wówczas synonimem luksusu. Leopold Tyrmand w „Życiu towarzyskim i uczuciowym” pisał, że latem wypada bywać nad morzem, a zimš właœnie w Zakopanem. Zaczęto wówczas również stawiać na turystykę masowš. Powstawały nawet hotele dla okreœlonych grup pracowniczych – hutników, kolejarzy – które do dziœ z nostalgiš sš przez niektórych wspominane.