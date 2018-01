Sondaż: Jak rząd zareagował na informacje o neonazistach

Czy reakcja rzšdu na informacje o polskich neonazistach gloryfikujšcych Hitlera była właœciwa? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Pamiętam, jaki przeżyłem ćwierć wieku temu wstrzšs przy lekturze „Eichmanna w Jerozolimie ” Hannah Arendt. Tak, zło może być banalne. Albo – co pokazali dziennikarze TVN – groteskowe. Różne może wkładać maski, a jednak nie zmieni swej natury, wcišż będzie złem. Czy panowie to wiecie? Ministrowie polskiego rzšdu? Mariuszu Błaszczaku, Zbigniewie Ziobro, Joachimie Brudziński? Czekamy na dowody. Czekamy na poważne potraktowanie sprawy” – napisał Bogusław Chrabota w tekœcie „Neonaziœci to wyzwanie dla władzy”.



Poniżej dalsza częœć artykułu

Roœnie radykalizm, bo państwo na to pozwala – mówiš eksperci. Rzšd bagatelizuje neonazistów? – zastanawiajš się Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka.

- Takie organizacje, jak "Duma i Nowoczesnoœć" (...) powinny być zdelegalizowane - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Bardzo chciałem podziękować dziennikarzom za to, że tropiš tego typu rzeczy - dodał.

Prawie połowa badanych (47 proc.) uważa, że reakcja rzšdu na informacje o polskich neonazistach gloryfikujšcych Hitlera była właœciwa. Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów, a prawie co trzeci nie ma zdania w tej kwestii.

- W podziale na płeć mężczyŸni częœciej wskazywali na prawidłowe działanie rzšdu (48 proc. vs 46 proc. kobiet). Wœród kobiet większy odsetek pozostał niezdecydowany (37 proc. vs 25 proc. mężczyzn). Częœciej na odpowiedniš reakcję rzšdu wskazywały osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (52 proc.), o dochodzie poniżej 1000 zł (59 proc.) oraz ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (55 proc.). Wraz ze wzrostem wieku roœnie odsetek osób, które uważajš, że reakcja rzšdu na informacje o polskich neonazistach gloryfikujšcych Hitlera była właœciwa – z 40 proc. w grupie do 24 lat, do 54 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.



Według prof. Rafała Pankowskiego z Collegium Civitas wyniki tego badania pokazujš, że stanowcza reakcja władz na ostatnie przejawy działalnoœci neofaszystowskiej została doceniona przez dużš częœć Polaków. - Zobaczymy, czy reakcja ta pozostanie jednorazowym gestem, czy przyjmie postać konsekwentnej strategii zwalczania rasizmu i neofaszyzmu w naszym kraju – komentuje Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia NIGDY WIECEJ.





Według prof. Rafała Pankowskiego z Collegium Civitas wyniki tego badania sš szokujšce. - W ten sposób prawie 20... https://t.co/OoiFzRrort — Stow. NIGDY WIĘCEJ (@StowNIGDYWIECEJ) 13 stycznia 2018

Mimo że w tym roku minš 72 lata od wyroków, które wydano w pierwszym procesie norymberskim, i faktu, że o zbrodniach Hitlera powiedziano już niemal wszystko, cišgle powstajš nowe organizacje neonazistowskie.

Polacy sš przekonani, że postawa rzšdu wzmacnia postawy skrajnie nacjonalistyczne, a pozycja Polski w UE w wyniku działań PiS pogarsza się - wynika z badania IBRiS przeprowadzonego 24 listopada 2017 r.

Prof. Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” o stosunku władz do œrodowisk neofaszystowskich, 22.01.2018. https://t.co/AVOQ5SyAGr — Stow. NIGDY WIĘCEJ (@StowNIGDYWIECEJ) 25 stycznia 2018

Większoœć Polaków uważa, że należy zaostrzyć kary za propagowanie faszyzmu w Polsce.