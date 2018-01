Francuska pisarka: Feministki chcą kontraktu przed seksem

Niektóre feministki nie będš zadowolone, dopóki uprawiania seksu nie będzie poprzedzało podpisanie stosownego kontraktu przy prawnikach - oceniła francuska pisarka Catherine Millet, po raz kolejny atakujšc ruch #MeToo.

Catherine Millet jest autorkš bestsellera "Życie seksualne Catherine M.". Była jednš z sygnatariuszek listu stu francuskich kobiet potępiajšcych "falę purytanizmu", wywołanej akcjš #MeToo po upadku hollywoodzkiego potentata Harveya Weinsteina. List podpisała też m.in. słynna francuska aktorka Catherine Deneuve.

List wywołał oburzenie ze strony feministek we Francji i innych krajach. Krytykowały one autorki listy za obronę "wolnoœci mężczyzn do molestowania" i "uderzenie w kobiety".

- Nie jesteœmy idiotami - odpowiedziała Miller we francuskim publicznym radiu. - Gwałt i przemoc na tle seksualnym powinny być kryminalizowane, ale nie możemy zabronić każdego gestu, niewłaœciwego słowa czy zachowania - powiedziała. Reperkusje akcji #MeToo nazwała "szaleństwem". - Zaraz przestaniemy flirtować - stwierdziła.

Millet dodała, że wiele kobiet jest przerażonych "totalitarnš" atmosferš kampanii #MeToo, w której "wszyscy wszystkich œledzš". Zwróciła uwagę na list Samanthy Geimer, zgwałconej przez Romana Polańskiego w wieku 13 lat, która napisała, że ruch posunšł się za daleko.

Pisarka stwierdziła, że jest przeciwna nowemu francuskiemu prawu dotyczšcemu molestowania seksualnego. - Te feministki, które chcš pokazać kobietę jako ofiarę, kruchš zdobycz mężczyzn, nie pomagajš. Musimy nauczyć kobiety być silnymi, nie traumatyzować sobie do końca życia, że to nie była czyjaœ wina - oceniła.