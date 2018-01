USA: 20-latek wygrał 450 milionów dolarów

20-letni Shane Missler z Port Richey na Florydzie wygrał ok. 450 milionów dolarów w loterii Mega Millions - poinformowali organizatorzy loterii. Rekordowo wysoka wygrana padła w losowaniu przed tygodniem.

Przed losowaniem, w którym Missler zgarnšł całš pulę w 23 kolejnych losowaniach nie było ani jednego kuponu ze zwycięskimi numerami. Dlatego kumulacja osišgnęła rekordowš wielkoœć.

Szczęœliwy zwycięzca oœwiadczył, że chce dzięki wygranym pienišdzom "realizować swoje pasje, pomóc rodzinie i zrobić coœ dobrego dla ludzkoœci".

W oœwiadczeniu, w którym cytowany jest zwycięzca (20-latek odmawia próœb o udzielenie wywiadu, nie chce też, by media publikowały jego zdjęcie), Missler stwierdza, że wygrana go "nie zaskoczyła", bo już przed losowaniem "miał przeczucie", że mu się poszczęœci.

Wygrana w wysokoœci 450 milionów dolarów to czwarta co do wielkoœci wygrana w loterii Mega Millions i 11 najwyższa wygrana w historii loterii w USA.

Do 20-latka nie trafi jednak cała kwota - lecz jedynie nieco ponad 281 mln dolarów - gdyby chciał otrzymać pełnš wygranš, musiałby zgodzić się na wypłacanie jej w ratach, przez 30 lat - informuje CNN.