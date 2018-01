Alarm rakietowy na Hawajach. SMS: To nie ćwiczenia

Earth Sciences and Image Analysis, NASA-Johnson Space Center [Public domain], via Wikimedia Commons

Hawajscy urzędnicy odpowiedzialni za zarzšdzanie kryzysowe uspokajajš, że ostrzeżenia o ataku rakietowym, jakie dotarły do posiadaczy telefonów komórkowych w tym stanie, były efektem błędu a alarm był fałszywy.

Associated Press informuje, że w ramach systemu zarzšdzania kryzysowego do posiadaczy telefonów komórkowych wysłano SMS-a o treœci "Zagrożenie ze strony rakiety balistycznej zbliża się do Hawajów. Szukajcie natychmiast schronu. To nie sš ćwiczenia".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Cały komunikat zapisany był wersalikami.

Rzecznik Agencji Zarzšdzania Kryzysowego na Hawajach Richard Repoza oœwiadczył jednak, że wbrew treœci SMS-a alarm był fałszywy.

Agencja stara się obecnie ustalić jak doszło do fałszywego alarmu.

Komunikat wywołał panikę wœród mieszkańców Hawajów - pisze AP.

Hawaje sš stanem USA położonym najbliżej Korei Północnej. Stan ten od miesięcy przygotowuje procedury na wypadek, gdyby stał się celem ataku ze strony Pjongjangu, w tym ataku z użyciem rakiet wyposażonych w głowice atomowe.

Również dowództwo wojsk USA na Pacyfiku zapewniło, że nie wykryło żadnego zagrożenia rakietowego dla Hawajów a informacja o zbliżajšcej się rakiecie była efektem błędu.