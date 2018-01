Szwajcaria: Alterglobaliści wyszli na ulice. Nie chcą Trumpa

Alterglobaliœci wyszli na ulicę Berna i przemaszerowali przed szwajcarskim parlamentem protestujšc przeciwko przyjazdowi Donalda Trumpa do Szwajcarii. Trump ma wzišć udział w Œwiatowym Forum Ekonomicznym w Davos.

W proteœcie wzięło udział ok. 500 osób.

Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, że przyjedzie do Davos na organizowane tam co roku Œwiatowe Forum Ekonomiczne.

ZapowiedŸ Trumpa - jak pisze Reuters - wzbudziła obawy o to, że jego obecnoœć podsyci przeciwników globalizacji do zorganizowania agresywnych demonstracji przeciwko uczestnikom Forum. W sieci pojawiła się petycja, której autorzy zbierajš podpisy pod apelem, by Trump nie przyjeżdżał do Szwajcarii, ponieważ jest tam niemile widziany.

Uczestnicy sobotniej manifestacji nieœli transparenty z hasłami "Nie ma przyszłoœci dla kapitalizmu", "Zjedzmy bogatych" czy "Zabij Trumpa jego własnš broniš".

Porzšdku w czasie Forum Ekonomicznego w Davos ma pilnować 5 tysięcy szwajcarskich żołnierzy i tysišc policjantów.