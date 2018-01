Włosi uczcili 2018 rok wskakując do Tybru

Zgodnie z tradycją wywodzącą się z 1946 roku, ratownik z Ostii Maurizio Palmulli, znany pod pseudonimem "Mister Ok", wraz z grupą śmiałków uczcił rozpoczęcie Nowego Roku wskakując do zimnych wód Tybru.

Od 1996 roku "Mister Ok" wskakuje do Tybru 1 stycznia co roku.

Tradycja skoków do Tybru rozpoczęła się od wypadku - przed ponad 70 laty bezrobotny ratownik, który szukał pracy jako kaskader, postanowił zwrócić na siebie uwagę wskakując do wód Tybru z mostu w Rzymie.

Tradycję tę uwiecznił w swoim filmie "Wielkie piękno" Paolo Sorrentino.