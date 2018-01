Apel doradcy prezydenta. Zmienić nazwę Mostu Świętokrzyskiego

Prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz zaapelował o zmianę nazwy mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Zaproponował. by nadano mu imię Ignacego Jana Paderewskiego.

Doradca prezydenta skierował apel do Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

"Rozpoczął się Rok Niepodległości. 100 lat temu po wielu latach niewoli Polska odzyskała suwerenność. Stało się to za sprawę kilku wielkich Mężów Stanu, wśród których jedną z najważniejszych ról odegrał wielki pianista, polityk, człowiek o niepospolitych przymiotach osobistych i zdolnościach dyplomatycznych - Ignacy Jan Paderewski. To dzięki jego kulturze, sławie i politycznej intuicji Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Woodrow Wilson zmusił przywódców ówczesnej Europy do uznania niepodległości Polski, jako warunku bezpieczeństwa i pokoju Starego Świata" - napisał Tadeusz Deszkiewicz.

"Dlatego zwracam się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z apelem, aby w najbliższym czasie, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, podjęła uchwałę o zmianie nazwy centralnego mostu Stolicy - Mostu Świętokrzyskiego i nadania mu imienia Ignacego Jana Paderewskiego" - apeluje prezes Radia RDC i doradca prezydenta RP.