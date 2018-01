Policja karze rowerzystów za jazdę po trasach rowerowych

Aktywiœci z Obozu dla Puszczy skarżš się, że po trasach rowerowych, które biegnš przez Puszczę Białowieskš, kršży policja i grozi mandatami za jazdę po zamkniętych œcieżkach. Tyle że żadnych znaków zamykajšcych ruch dla rowerów - nie ma.

Zastrzeżenia dotyczš trasy Green Velo - najdłuższej, liczšcej 2 tys. kilometrów trasy rowerowej w Polsce, biegnšcej przez województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i œwiętokrzyskie. W tym również przez Puszczę Białowieskš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z tras Green Velo korzystajš aktywiœci Obozu dla Puszczy, którzy sprawdzajš, czy zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wycinka w Puszczy została wstrzymana.

Jak piszš na swoim profilu na Facebooku, w cišgu ostatnich dni po trasach Green Velo kršży policja, która pod pretekstem kontroli rowerów zakazuje poruszania się po tym terenie. Tymczasem tylko upomina, ale grozi, że przy następnym tego typu przewinieniu wręczać będzie mandaty.

Zakaz ruchu w Puszczy Białowieskiej dotyczy tylko aut, oprócz samochodów odpowiednich służb. Zakazu ruchu rowerowego nigdy w Puszczy nie było. Pytana przez "Newsweek" rzeczniczka Prasowa Lasów Państwowych Anna Malinowska twierdzi, że żadne fragmenty Green Velo nie zostały wyłšczone z ruchu.

- To otwarta œcieżka i rowerzyœci mogš z niej korzystać bez zmian. Nie wiem, co robi tam policja, może sprawdza tylko stan techniczny pojazdów i oœwietlenie? - zastanawia się Malinowska.

Tymczasem Białostockie Lasy państwowe, w tekœcie "Dlaczego wprowadziliœmy zakaz wstępu do lasu", zamieszczonym na portalu bialystok.lasy.gov.pl, tłumaczy, że zakaz spowodowany jest po pierwsze niebezpieczeństwem, jakie wcišż sprawiajš zaatakowane kornikiem œwierki, a po drugie, zachowaniem drzew po masowej wycince. Drzewa, jak tłumaczš Lasy Państwowe, "muszš się „przyzwyczaić” do nowej sytuacji i do powiększonej przestrzeni, w której trzeba się opierać choćby wzmożonym działaniom wiatru".

"W przypadku jednak klęski, z jakš mamy do czynienia w Puszczy Białowieskiej, owe „przetrzebienie” ma tak wielkš skalę, że pozostawione drzewa nie sš w stanie szybko, sprawnie i bezpiecznie się ustabilizować. Trzeba im pomóc – i taka potrzeba wynika również z postanowień Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. I nawet jeœli rozpatrujemy Puszczę Białowieskš jako las szczególny (z czym jak najbardziej, jako gospodarze, się zgadzamy), o wyjštkowych walorach przyrodniczych i spełniajšcy ogromnie ważne funkcje pozaprodukcyjne, to nie zwalnia to nadleœniczego z wykonywania przepisów ustawy o lasach. Tym bardziej, że naszym działaniom już daleko od pielęgnacji – w tej chwili priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi, którym udostępniamy las" - tłumaczš Lasy Państwowe.

Sytuacjš rowerzystów i kontrolowaniem ich na Green Velo przez policję zajšł się poseł PO Tomasz Cimoszewicz. Do szefa MSWiA skierował apelację, proszšc o wyjaœnienie działań policji.