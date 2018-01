Marnowanie żywności szybko się nie skończy

Resort rolnictwa miażdży projekt ustawy, która miała powstrzymać wyrzucanie jedzenia.

Czechy kończš z wyrzucaniem żywnoœci przez duże sklepy. Od 1 stycznia markety o powierzchni ponad 400 mkw. muszš oddawać organizacjom charytatywnym niesprzedane produkty. Podobne regulacje obowišzujš m.in. we Francji i Włoszech, ale w Polsce szanse na ich uchwalenie sš niewielkie.

Projekt, który miałby wprowadzać te zasady, ugrzšzł w Senacie. Przewiduje, że sklepy, które nie będš oddawały jedzenia organizacjom pozarzšdowym, zapłacš 10 gr kary za każdy kilogram niesprzedanej żywnoœci. Prawo ma dotyczyć sklepów o powierzchni ponad 150 mkw., a w pierwszym roku – ponad 400 mkw.

Projekt wniesiono do Senatu już w lipcu 2016 r. A senator Mieczysław Augustyn z PO pracował nad nim jeszcze w poprzedniej kadencji. Wprawdzie w przyszłym miesišcu nowymi przepisami majš się zajšć komisje senackie, ale z naszych informacji wynika, że ich uchwalenie jest mało prawdopodobne. Œwiadczy o tym nie tylko wolne tempo prac, lecz także zastrzeżenia licznych instytucji i organizacji, przede wszystkim Ministerstwa Rolnictwa.

W skierowanym do Senatu piœmie, do którego dotarła „Rzeczpospolita", resort stawia projektowi fundamentalne zarzuty. Jego zdaniem pomysłodawcy przepisów nie oszacowali, czy organizacje pozarzšdowe w ogóle sš w stanie zagospodarować ogromne iloœci jedzenia, jakie by do nich trafiły. Nie wiadomo też np., co robić z przeterminowanymi produktami. Ministerstwo krytykuje również zbyt niskš karę – 5 tys. zł – jaka grozi sklepom, które nie podpiszš stosownej umowy z organizacjš charytatywnš.

Sprawozdawca projektu Antoni Szymański z PiS zapewnia, że częœć uwag resortu już uwzględniono, ale dotyczy to mniej istotnych kwestii. – Jest niewiele przykładów zagranicznych, na których można się wzorować – tłumaczy senator.

– Problemem tej ustawy jest to, że w administracji rzšdowej brakuje chętnych do kontroli jej wykonywania – twierdzi zaœ senator niezależny Marek Borowski. A zastrzeżenia majš też sieci handlowe.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, mówi, że branża jest „za uregulowaniem kwestii marnowania żywnoœci, ale z równym potraktowaniem wszystkich podmiotów uczestniczšcych w tym procesie". Chodzi o to, że ustawa dotyczy wyłšcznie handlu, choć na sklepy przypada tylko 5 proc. marnowanych produktów spożywczych, wielokrotnie mniej niż na zakłady przetwórstwa. W dodatku już teraz duże sieci dobrowolnie współpracujš z bankami żywnoœci i innymi organizacjami, jak Caritas.

Uwagi zgłaszajš także organizacje pozarzšdowe. Twierdzš jednak, że ustawa jest potrzebna. – Jako społeczeństwo musimy zaczšć dostrzegać coœ więcej niż tylko własny koniuszek nosa. Marnujemy tak dużo jedzenia, że powolna legislacja jest wręcz nieprzyzwoita – ocenia Roma Łojewska, szefowa stowarzyszenia Ariadna pomagajšcego ubogim mieszkańcom warszawskiego Ursynowa.

Przypomina, że w Polsce na œmietnik trafia ponad 200 kg żywnoœci na mieszkańca rocznie.