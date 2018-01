Oprah Winfrey o #metoo: Nadchodzi nowy dzień

Oprah Winfrey została pierwszš czarnoskórš kobietš, którš uhonorowano w czasie ceremonii rozdania Złotych Globów nagrodš Cecila B. De Mille'a - przyznawanš przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej za „wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki”.

Winfrey po otrzymaniu nagrody wygłosiła przemówienie, po którym niektóre amerykańskie media zaczęły się zastanawiać, czy gwiazda telewizji nie zamierza ubiegać się o prezydenturę w 2020 roku.

- Chciałabym podziękować Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej. Wiemy, że prasa znajduje się dziœ pod ostrzałem. Wiemy również, że jest ona w pełni oddana odsłanianiu całej prawdy, co nie pozwala nam przymykać oczu na korupcję i niesprawiedliwoœci. Na tyranów i ich ofiary, na kłamstwa i tajemnice - mówiła Winfrey. - Chcę powiedzieć, że cenię prasę bardziej niż kiedykolwiek wczeœniej, teraz, gdy staramy się odnaleŸć w tych skomplikowanych czasach. To co wiem na pewno, to fakt, że mówienie prawdy jest najpotężniejszš broniš jakš mamy. I jestem szczególnie dumna i zainspirowana przez kobiety, które poczuły się silne na tyle, by mówić o swoich historiach - dodała nawišzujšc do skandalu, który wstrzšsnšł Hollywood po tym, jak wyszło na jaw, że znany producent Harvey Weinstein przez lata molestował aktorki, płacšc wielu z nich za milczenie. Ujawnienie sprawy zapoczštkowało ruch "#metoo", w ramach którego wiele kobiet zaczęło pisać o sytuacjach, w których były molestowane.

- Ale to nie jest historia, która dotyczy tylko branży rozrywkowej. Ona przekracza granicę kultur, geografii, rasy, religii, polityki czy miejsca pracy. Dlatego chce wyrazić wdzięcznoœć kobietom, które były przez lata napastowane, ponieważ one, jak moja matka, miały dzieci i musiały je nakarmić, miały rachunki, które musiały zapłacić i miały marzenia, do których dšżyły. Nie poznamy nazwisk tych kobiet. One pracujš w fabrykach i restauracjach, na uniwersytetach. Sš inżynierami, lekarzami i naukowcami. Sš częœciš œwiata techniki i polityki oraz biznesu. Reprezentujš nas na igrzyskach olimpijskich i służš w armii - mówiła Winfrey.

Oprah przypomniała też o Recy Taylor, zmarłej przed kilkunastoma dniami czarnoskórej ofiary zbiorowego gwałtu z 1944 roku, która przez lata walczyła o ukaranie sprawców tej zbrodni (ostatecznie żaden z nich nie został skazany). Sprawa gwałtu na Taylor była szeroko opisywana w amerykańskich mediach. - Ona żyła, tak jak wiele z nas, zbyt długo w kulturze zepsutej przez potężnych mężczyzn. Zbyt długo kobiety nie były słyszane lub nie wierzono im, gdy mówiły prawdę o potędze tych mężczyzn. Ale ich czas przyszedł. Ich czas przyszedł - podkreœlała.

- Chciałabym powiedzieć wszystkim dziewczętom, które nas oglšdajš, że na horyzoncie widać nowy dzień! I kiedy nadejdzie œwit będziemy to zawdzięczać mnóstwu niezwykłych kobiet, z których wiele jest tu dziœ z nami i niektórym fenomenalnym mężczyznš - wszyscy oni walczš o to, by zostać liderami, którzy wprowadzš nas w czas, kiedy nikt nie będzie już musiał mówić "ja również" (ang. me too) - zakończyła Winfrey.