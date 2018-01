Matka zniesmaczona metką "oddaj mamie, ona wypierze"

Sian Robson, menedżer uniwersytetu z Ashford w hrabstwie Kent, poczuła się zniesmaczona metkš z wełnianej czapki 13-letniej córki z dopiskiem "... lub oddaj to swojej mamie, ona upierze".

W teorii metki zawierajšce obok typowych oznaczeń o temperaturze prania, prasowania itp. dopisek "lub daj mamie, ona wie, jak to wyprać" miały mieć charakter żartu. Pojawiły się już dobrych kilka lat temu. Jednak jedna z matek w Wielkiej Brytanii takim napisem się oburzyła - informuje "Independent".

Sian Robson udostępniła zdjęcie metki w mediach społecznoœciowych. Zapytała, dlaczego czyjœ tata ma nie poradzić sobie z praniem. Dodała też hasztag #everydaysexism (codziennie seksizm).

#everydaysexism @Missguided Maybe it's just possible Dad is capable of putting on a wash too!? pic.twitter.com/TgCXM8giqr — sian robson (@sianrobson) 3 stycznia 2018

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Poczštkowo nie wierzyłam w to, że kobieca marka modowa mogła umieœcić coœ takiego na swoim produkcie - powiedziała Robson w rozmowie z "The Sun". - Wiem, że próbujš być zabawni, ale to trochę dziwne.

- Zerknęła na stronę Missguided (producenta feralnej czapki - przyp. red.) i zauważyłam, że promujš siłę kobiet. Wydajš się markš, która chce zachęcić młode kobiety do przełamywania stereotypów, więc nie jestem pewna, dlaczego mieliby mieć coœ takiego na swoich ubraniach - stwierdziła.

Dodała, że firma powinna zwracać uwagę na to, że mężczyŸni nie muszš się wstydzić tego, iż robiš pranie w domu, oraz że chciałaby, by metka została usunięta z produktów.

Zwróciła także uwagę, że napis na metce może być frustrujšcy dla osób, które nie majš matki lub rodzica, który by zrobił pranie. - Rozumiem, że to był żart, ale myœlę, że był mocno niewrażliwy. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach; to już nie sš lata szeœćdziesište - powiedziała.

Na swojej stronie internetowej marka Missguided napisała, że jej misja polega na "umożliwieniu kobietom na całym œwiecie bycia pewnymi siebie, bycia tym, kim chcš".

- Nie jestem osobš, która dużo skarży się na seksizm, ale widzę, że te metki sš niewłaœciwe. Nawet jeœli ma to być tylko żart - stwierdziła Sian Robson.