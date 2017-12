Pasażerowie lotu NZ40 "cofną się w czasie" o 18 godzin

Pasażerowie lotu NZ40 linii lotniczych Air New Zealand rozpoczęli lot z Auckland o godzinie 1 stycznia o godzinie 10:25, a wylądują w Papeete, stolicy Polinezji Francuskiej 31 grudnia o godzinie 16:25.

Jak zauważa FlightRadar24 NZ40 to jedyny lot, którego pasażerowie mogli bawić się na jednej noworocznej imprezie (w Nowej Zelandii), pójść spać, obudzić się, wsiąść do samolotu, dotrzeć do celu - i udać się na kolejną imprezę noworoczną.

@FlyAirNZ flight #NZ40 ?? 1 Jan 2018, 10:25, Auckland ?? 31 Dec 2017, 16:25, Papeete The only flight where you can celebrate at a New Year’s party, go to sleep, wake up, catch a plane, land, and do it all over again.

Poniżej dalsza część artykułu

Sytuacja ta jest możliwa, ponieważ samolot lecący z Nowej Zelandii do Polinezji Francuskiej przekracza tzw. linię zmiany daty - czyli południk 180 stopni z zachodu na wschód co oznacza cofnięcie daty o jedną dobę.