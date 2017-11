Powstała petycja do PE ws. krzyża na pomniku papieża AFP

"Wiadomość o decyzji sądu o usunięciu krzyża z pomnika św. Jana Pawła II we francuskiej miejscowości Ploërmel szokuje nawet tych Europejczyków, którzy nie należą do praktykujących katolików" - napisali autorzy internetowej petycji do Parlamentu Europejskiego, która wyraża sprzeciw wobec werdyktu Rady Stanu ws. pomnika polskiego papieża.

