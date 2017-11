Marsz Niepodległości bez Spencera

Vas Panagiotopoulos [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Gwiazdor amerykańskiej skrajnej prawicy odwołał przyjazd na konferencję poprzedzającą marsz z okazji 11 listopada.

O decyzji Richarda Spencera napisał portal BuzzFeed. Poinformował, że Amerykanin odwołał przyjazd do Szwecji i do Polski. W Warszawie miał być jednym z prelegentów konferencji „Europa przyszłości, wizja po upadku Zachodu”, która odbędzie się na dzień przed Marszem Niepodległości. Organizuje ją Kongres Narodowo-Społeczny związany z Młodzieżą Wszechpolską, czyli współorganizatorem marszu.

– Uważam, że to nie dobry czas, by ryzykować kolejny zakaz wjazdu do strefy Schengen – powiedział Spencer portalowi BuzzFeed. Nawiązał do oświadczenia MSZ, które w ubiegłym tygodniu napisało na Twitterze, że „wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wizyty w Polsce ludzi głoszących poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych”.

MSZ wydało swoje oświadczenie po publikacji artykułu w „Rzeczpospolitej” „Gość narodowców niemile widziany w Unii Europejskiej”. Napisaliśmy, że w 2014 roku Spencer dostał trzyletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen, który prawdopodobnie wygaśnie na niedługo przed Marszem Niepodległości. Spencer otrzymał zakaz po deportacji z Budapesztu, w którym próbował zorganizować konferencję o przyszłości „białej” Europy.

Kim jest Spencer? To założyciel think tanku National Policy Institute. W ostatnich latach stał się ikoną nacjonalistycznego ruchu alt-right, a z czasem zaczęło narastać wokół niego coraz więcej kontrowersji. Po zwycięstwie Donalda Trumpa skandował „Heil Trump!”, a jego zwolennicy wyciągali ręce w charakterystycznym pozdrowieniu.

Był jednym z mówców sierpniowego marszu skrajnej prawicy w Charlottesville, podczas którego zginęła przeciwniczka rasizmu. Ostatnio było głośno o jego tournée po amerykańskich uczelniach. Gdy któryś z uniwersytetów odmówił ugoszczenia nacjonalisty, jego zwolennicy szli do sądu, powołując się na konstytucyjną wolność wypowiedzi. W związku z przemówieniem Spencera na Uniwersytecie Florydy w obawie przed zamieszkami wprowadzono stan wyjątkowy.

W dniu odwołaniu przez Spencera wizyty w Polsce oświadczenie w tej sprawie wydał Kongres Narodowo-Społeczny. Zarzucił MSZ „lewicową cenzurę”. „Richard Spencer został zaproszony przez nas jako przedstawiciel jednego z najdynamiczniej rozwijających się ruchów narodowych na świecie. Jest aktywny w amerykańskiej przestrzeni publicznej, a jego referaty i wystąpienia gromadzą setki słuchaczy. Na tle europejskich nacjonalistów nie wyróżnia się on swoimi poglądami, zostały one wyjątkowo zmanipulowane i wykrzywione przez media” – oświadczył Kongres Narodowo-Społeczny.