Paweł Dąbrowski: Szybują wskaźniki migracji rp.pl

- Musimy się przyzwyczajać do szybujących wskaźników migracji. To wynika z kilku rzeczy. W przypadku Ukraińców to jest głęboka zapaść ekonomiczna, a druga kwestia to chłonność naszego rynku pracy, bo to są przede wszystkim migracje zarobkowe - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE dr Paweł Dąbrowski, przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców.

