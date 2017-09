5-latka poprosiła Elżbietę II o łabędzia

5-latka prosiła mamę, by ta pozwoliła jej trzymać w domu łabędzia - dziewczynka chciała, aby ptak mieszkał w wannie. Matka wyjaśniła jej wtedy, że łabędzie w Wielkiej Brytanii należą do królowej, więc dziewczynka postanowiła napisać do Elżbiety II i poprosić ją, by ta podarowała jej jednego ze swoich łabędzi.

W liście do królowej Lyndsay napisała jak bardzo kocha łabędzie i jakie ma plany wobec tego, którego królowa miałaby jej podarować.

Jak się okazało Pałac Buckingham potraktował pytanie bardzo poważnie. Jennie Vine, zastępca koordynatora ds. komunikacji Pałacu Buckingham napisała w odpowiedzi, że Elżbieta zapoznała się z jej prośbą, ale, niestety, musi odmówić.

Powód? Okazuje się, że nie wszystkie łabędzie w kraju należą do Elżbiety II. Królowa posiada prawa jedynie do łabędzi niemych - a egzekwuje je tylko w określonych miejscach.

Ponadto, jak podał Pałac Buckingham, łabędzie podobnie jak inne dzikie ptaki podlegają ochronie na podstawie prawa z 1981 roku.

Jednocześnie Elżbieta II wyraziła za pośrednictwem Vine zadowolenie z powodu zainteresowania 5-latki ptakami występującymi w Wielkiej Brytanii.