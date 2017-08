W Warszawie wypożyczysz elektryczny rower

Jak przekonać szefa do awansu?

Rowery elektryczne można wypożyczyć i oddać w 10 stacjach umiejscowionych wzdłuż Skarpy – wzdłuż Traktu Królewskiego od Miodowej do Placu Trzech Krzyży i wzdłuż Powiśla od Mariensztatu do Mostu Poniatowskiego. Oznaczone są specjalnym zielonym logotypem. Co ważne, e-roweru nie można zwrócić na przepełnionej stacji. W przypadku, braku na danej stacji wolnych elektrozamków, trzeba znaleźć inną, gdzie będzie można oddać rower.

Elektryczny silnik wspomaga rowerzystę tylko do momentu rozwinięcia prędkości 25 km/h. Po jej przekroczeniu silnik się wyłącza, a rowerzysta może nadal przyspieszać, ale korzystając jedynie z własnych sił. Bateria umożliwia przejazd nawet 70 kilometrów, a o jej stanie informują diody umiejscowione za siodełkiem.

Przez pierwsze dwa tygodnie operator nie będzie naliczać opłat za pierwszą godzinę wypożyczenia roweru elektrycznego. Druga i każda następna godzina wypożyczenia będzie kosztować 14 złotych. Po zakończeniu promocji bezpłatne będzie pierwsze 20 minut korzystania z roweru, za nie dłuższe niż godzina wypożyczenie zapłacimy 6 złotych, a każdą kolejną godzinę - 14 złotych.

- To niewątpliwie pionierski projekt w Polsce i jeden z największych w Europie. Już po kilku godzinach od uruchomienia systemu widzimy wielkie zainteresowanie Warszawiaków rowerami elektrycznymi - stwierdził Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.

Pierwotnie start systemu planowano na początek czerwca tego roku.