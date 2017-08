Szkoci utknęli na tydzień w Rumunii

Kolejny samolot Wizz Air będzie leciał z Bukaresztu do Glasgow dopiero w następny poniedziałek.

Wszyscy pasażerowie, którzy nie mogli odlecieć z Bukaresztu 28 sierpnia otrzymali darmowe miejsca w samolocie, który poleci do Szkocji 4 września.

Część pasażerów nie chciała czekać - i powróciła do Glasgow na pokładzie samolotów innych linii lotniczych co wiązało się jednak z dodatkowym wydatkiem rzędu 700 funtów. Inni skorzystali z połączeń WizzAir do innych miast w Wielkiej Brytanii - skąd na własny koszt wracali do Glasgow.

Grupa pasażerów - wśród których jest m.in. 70-letni Bob Jamieson, z którym rozmawiało BBC - zdecydowało się poczekać na kolejny samolot. Jamieson tłumaczy, że podróż z Bukaresztu do innego brytyjskiego miasta, a potem jeszcze transport do Glasgow to dla niego "za dużo".

- Mam szczęście, że jestem na emeryturze. Ale w tym samolocie byli ludzie, którzy musieli wracać do pracy - zaznaczył.

Pasażerowie, czekający na kolejny lot WizzAir do Glasgow, przebywają w hotelach w Bukareszcie na koszt przewoźnika.